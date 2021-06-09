В районе Сочинской улицы и у СНТ Зенино появится три пешеходных перехода, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

В районе Сочинской улицы и у СНТ "Зенино" появится три пешеходных перехода, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.Каждый год в Москве строят не меньше 100 километров дорог. Интенсивное строительство постепенно решает проблему пробок, на выездах из города становится гораздо просторнее.Так, до 2023 года в Восточном административном округе столицы построят дорогу длиной 12,9 километра – от Лухмановской улицы до границы с Москвоской областью. Работы ведутся в два этапа. Первый участок дороги будет проходить от Покровской улицы до примыкания к Зенинскому шоссе, второй – от Косинского шоссе до Покровской улицы.Согласно проекту, появится три путепровода и три пешеходных перехода, рядом с СНТ "Зенино" установят шумозащитные экраны. Новая дорога улучшит движение на участке от МКАД до границ с областью, соединит Зенинское и Косинское шоссе, а также разгрузит район Некрасовка.Строительство контролируют специалисты Центра экспертиз. Они проверили качество выполненных бетонных работ на строительстве двух путепроводов и подземного пешеходного перехода. Помимо этого, они провели плановые исследования уровня шума на территории застройки, прилегающей к стройплощадке."Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.Говоря о развитии района Некрасовка, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построены 10 новых улиц, парковки на 3,4 тысячи машино-мест, 14 дошкольных учреждений и девять зданий школ, а также благоустроены два стадиона и 41 спортивная площадка, введены четыре маршрута движения автобусов и открыта станция метро "Некрасовка".Напомним, ранее "Дни.ру" о строительстве участка Северо-Восточной хорды – от Открытого до Ярославского шоссе. Работы завершатся в 2021-м. В следующем году строительство СВХ будет окончено. Ее длина будет составлять 35 километров. Руководитель Стройкомплекса Андрей Бочкарев отмечал, что оставшиеся участки хорды являются самыми сложными с точки зрения проектирования и строительства.