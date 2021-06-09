09.06.2021

2021-06-09 09:30:04

Двух человек зажало в машине при ДТП во Владимирской области

Сегодня в 4-05 поступило сообщение о ДТП по адресу: Киржачский район, въезд в д. Храпки.



В результате ДТП произошел съезд в кювет транспортного средства, пострадало 2 человека. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.



Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 8 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.