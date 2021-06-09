Лукашенко может объявить в Белоруссии амнистию ко Дню независимости. Эксперт Павел Усов рассказал, какие цели преследует президент

Лукашенко может объявить в Белоруссии амнистию ко Дню независимости. Эксперт Павел Усов рассказал, какие цели преследует президентПавел Усов, руководящий Центром политического анализа и прогноза Варшавы, заявил, что Лукашенко выпустит только "неключевых" политзаключенных. Это обычная практика для режима, считает эксперт, приводя в пример аналогичную историю 2011 года с "покаянными письмами" от политических заключенных.Усов уверен, что белорусские власти преследуют две цели. Во-первых, Лукашенко стремится снизить недовольство населения за счет некоторых послаблений. Во-вторых, президент Белоруссии хочет как бы одержать победу над политическими оппонентами, заставляя их признать ошибки и покаяться ради свободы. Эксперт подчеркнул, что это все будет использовано в целях пропаганды.Павел Усов заявил, что большинство прошений о помиловании могут быть отклонены властями умышленно, чтобы "сломить" политических заключенных. Эксперт считает, что из сотни людей реально отпустят лишь единицы. Скорее всего, по его словам, это будут блогеры или простые участники протестных акций, но никак не идеологические противники Лукашенко. Услов подчеркнул, что бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Бабарико, Тихановский, Статкевич и журналист Северинец вряд ли попадут под амнистию.Так же эксперт напомнил, что западные страны требуют от Минска освободить всех политических заключенных. Он считает, что европейские страны не пойдут на какие-либо уступки, пока их требования не будут выполнены полностью.