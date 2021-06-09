5 июня впервые в городе Коврове состоялся открытый городской фестиваль исторической реконструкции «Живая история» на тему – «Ковров послевоенный». Идейного вдохновителя фестиваля ..

5 июня впервые в городе Коврове состоялся открытый городской фестиваль исторической реконструкции «Живая история» на тему – «Ковров послевоенный».Идейного вдохновителя фестиваля руководителя проекта «Наследники победы» Сергея Владимировича Мостового в организации мероприятия поддержали – управление культуры и молодёжной политики администрации города Коврова, КГТА им. Дегтярева, военно-патриотический центр имени Г.С. Шпагина, организации и общественные объединения.Более 130 участников в сквере у Ковровского историко-мемориального музея воссоздали мирную жизнь провинциального города 1945-1947 годов. По задумке режиссера фестиваля Татьяны Вячеславовны Милениной (ДК «Современник») на каждой из 9 тематических площадок развивалось свое действие, но все площадки объединяли герои, которые перемещались по импровизированному послевоенному городу и могли встретиться зрителям в самых неожиданных амплуа.Стартовал фестиваль с показа мод 40-х годов – зрителям продемонстрировали интересную коллекцию нарядов повседневного и праздничного гардероба советских модниц.Далее действие развивалось как в настоящей жизни – размеренно, но то и дело преподнося сюрпризы. На суетной рыночной площади, колхозники развернули бойкую торговлю картофелем, семечками, мочеными яблоками, а в это время в уютном ковровском дворике играли дети, мама читала книжки и укачивала детей (- самой маленькой участнице фестиваля всего полгодика), мужчины азартно играли в домино, а сварливая хозяйка бойко управлялась со стиркой белья и варкой варенья на примусе, не забывая при этом отчитывать дочь за плохо повешенное белье. Тем временем вся молодежь двора искала предлог сбежать на танцплощадку. Ведь там играл любимые композиции настоящий духовой оркестр, пели вокалисты и танцевали бравые военные и молодые девушки.Многие события, воссоздаваемые на фестивале, взяты из прошлого и действительно происходили. Напомним, что и во время Великой Отечественной войны и после нее в нашем городе работал Ковровский механический техникум, который сейчас называется – Энергомеханический колледж КГТА. Именно в образе студентов Ковровского механического техникума Министерства Вооружения студенты Ковровской академии на тематической площадке «Озеленение города» провели посадку клена и сирени.Долгое время в Коврове также работал послевоенный госпиталь и на фестивале он тоже был воссоздан, в числе участников площадки - студенты вуза и колледжа.Посмотреть на необычный фестиваль пришли сотни ковровчан. В их числе глава города Коврова Елена Владимировна Фомина, которая отметила: «Мы должны сохранить память о войне, о послевоенном времени. Есть много способов это сделать – фильмы, книги, музейные выставки. Но они не дают почувствовать события так, как это делает историческая реконструкция. Я благодарю организаторов, вдохновителей и участников этого исторического фестиваля за популяризацию родной культуры, воспитание патриотизма и большую работу, направленную на сохранение исторической памяти».Зрители с интересом наблюдали за работой спортивной площадки, на которой проводили тренировку спортсменки по советской методике физического совершенствования. Многим запомнилась сцена ограбления инкассатора, где была показана слаженная работа советской милиции.Хочется отметить большое количество мебели и элементов интерьера 40-х годов, которые разместились на всех площадках фестиваля, коллекцию велосипедов, мотоциклов, советских автомобилей и гражданских машин (хотя они по-настоящему боевые – у многих пробоины в корпусах и обшивке).По завершению фестиваля все площадки работали как фотозоны – гости мероприятия и реконструкторы с удовольствием принимали участие в фотосессиях. На фестиваль приехали представители опытных исторических клубов, в числе которых:· Клуб исторической реконструкции «Вольница» (руководитель делегации Н.В. Сафонова), г. Воронеж,· Военно-исторический клуб «Отечество» (руководитель О.А. Калашников), г. Воронеж,· Центр живой истории «Китежград» (руководитель Кирилл Хайров), г. Владимир,· Военно-исторический клуб имени М.И. Кошкина (руководитель Т.И. Кибкало), г. Переславль-Залесский,· Военно-исторический клуб «Загорчанин» (руководитель С.Н. Насонов), г. Липецк,· Военно-историческое объединение «ЗИС 5 и компания» (руководитель А.В. Трушин), г. Иваново,· Военно-исторический клуб «316 СД (2-го формирования)» (руководитель А.Г. Баукин), г. Вязники,· АНО Военно-исторический клуб «Неизвестный солдат» (руководитель В.А. Васьков), г. Москва,· а также реконструкторы: Ковалев К.Ю. (г. Владимир), Орас К.В. (г. Москва), Ишунин В.А. (г. Иваново), Стрижов А.Л. (г. Ковров).В реконструкции участвовали творческие, спортивные коллективы, а также общественные объединения города Коврова:· Военный духовой оркестр 467 учебного центра Западного военного округа (дирижер М.Н. Новиков),· Образцовый хореографический ансамбль «Настасья» (руководитель А.Е. Горячева),· Школа танца «Арсенал» (художественный руководитель А.Ю. Петрова),· Образцовый театральный коллектив «Пестрый квадрат» (руководитель В.Б. Васильева),· Народный ансамбль песни и танца имени А.И. Косарецкого «У околицы» (режиссер Л.В. Косарецкая),· Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту (директор М.Ю. Евсеева),· Представители МБУК «Централизованная библиотечная система города Коврова» (директор И.А. Клопова),· Студенты Ковровской академии и энергомеханического колледжа вуза.К сожалению, мы перечислили далеко не всех, ведь в числе участников огромное количество обычных ковровчан и жителей области, которые талантливо и ярко продемонстрировали работу парикмахерской, кузницы, показали партийных работников, карманных воришек, торговцев, мастеров, спортсменов и других граждан советского города. Уверены, что всем запомнился трогательный запуск голубей, чрезвычайно находчивый дворник и харизматичный ведущий.Стоит особо отметить большую слаженную командную работу волонтерского корпуса фестиваля, в составе которого были студенты КГТА им. Дегтярева и энергомеханического колледжа. Студенты оказались на площадке фестиваля с самого утра и покинули ее позже всех, обеспечивая разгрузку, расстановку, уборку, помощь участникам и зрителям.Благодарим всех организаторов, участников и волонтеров фестиваля за чудесное мероприятие!