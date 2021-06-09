Экс-чиновница Белого дома известна своим скандальным выражением о том, что ее IQ выше, чем у пациентов. Теперь Елена Овчинникова возглавит горбольницу №2 Владимира. 9 июня Овчинникову

Экс-чиновница Белого дома известна своим скандальным выражением о том, что ее IQ выше, чем у пациентов. Теперь Елена Овчинникова возглавит горбольницу №2 Владимира. 9 июня Овчинникову депутаты горсовета согласовали на пост руководителя студенческой поликлиники во Владимире (горбольница №2). Бывший главный врач учреждения Ольга Бабышина “достигла предельного возраста и больше не может занимать руководящую должность”, отмечают