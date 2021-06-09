Эксперт рассказал, какой можно открыть бизнес в России на 50 тысяч рублей.

Эксперт рассказал, какой можно открыть бизнес в России на 50 тысяч рублей.Основатель "Школы Практического Инвестирования", частный инвестор Федор Сидоров отметил, что все зависит от направления деятельности предприятия и стоимости оборудования. По словам специалиста, даже с небольшой суммой на счете каждый способен открыть свой бизнес в России.Так, 50 тысяч рублей можно потратить на выращивание овощей и фруктов на своем участке для дальнейшей продажи. Сидоров уточнил, что деньги пойдут на покупку семян, удобрений и упаковки. Кроме того, нужно будет решить вопрос перевозки рассады и готовой продукции.Россияне могут приобрести 3D-принтеры и начать печатать детали или сувениры. Еще один вариант – купить садовые инструменты (например, бензопилу, лопату, секатор) и организовать бизнес по наведению порядка на чужих садовых участках, передает агентство "Прайм".Основатель сообщества "Рой-клуб" Владимир Мошкин посоветовал попробовать силы в цифровых активах. Он подчеркнул, что 50 тысяч рублей хватит для того, чтобы начать разбираться в новых финансовых инструментах. Причем речь идет не только о биткоинах и криптовалютах, но и токенизированных активах.Отметим, что в период пандемии бизнес в России сильно пострадал. Какие меры поддержки разработали для предпринимателей власти, Вы узнаете из .