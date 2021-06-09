Далее её кандидатуру рассмотрит администрация Владимирской области.

Комитет по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту горсовета Владимира рекомендовал кандидатуру Елены Овчинниковой на должность главврача поликлиники № 2, расположенной на улице Никитская, 5.Действующий руководитель «Студенческой» больницы Ольга Бабышины достигла предельного возраста и вынуждена уйти со своего поста.Как отметили владимирские парламентарии, Елена Васильевна много лет отработала в региональной медицине и соответствует всем предъявленным требованиям.Далее её кандидатуру рассмотрит администрация Владимирской области.Ранее Елена Овчинникова работала в должности замглавы областного центра, и замдиректора депздрава. Сейчас она возглавляет владимирский Центр патологии речи и нейрореабилитации.Интересно, что владимирцам она запомнилась по скандалу, в 2017 году Собинской ЦРБ.Справочно:Елена Васильевна родилась 14 февраля 1967 года в Ташкенте. В 1990 году окончила Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт, в 1991 – интернатуру по специальности «Терапия». С 1991 по 1994 работала участковым терапевтом в Объединённой поликлинике №7 в Ташкенте.С 1995 по 2000 год работала врачом-терапевтом в поликлинике АО «Автоприбор». С января 2000 по апрель 2005 года и с ноября 2005 по апрель 2011 - заведующий поликлиникой АО «Автоприбор».