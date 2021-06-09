Видеозапись с президентом Франции Эммануэлем Макроном распространилась в Сети.

Видеозапись с президентом Франции Эммануэлем Макроном распространилась в Сети.Инцидент произошел 8 июня во время визита главы страны в департамент Дром. На кадрах можно увидеть, как Эммануэль Макрон подходит к местным жителям, которые стоят за железной оградой. Внезапно один из них хватает политика за руку и бьет его по лицу.После этого к президенту подбегает охрана и уводит его в сторону. По данным французского телеканала BFM.TV, в результате полиция задержала двух человек. Мотивы нападавшего уточняются.Французские политики выступили в поддержку Эммануэля Макрона. Премьер-министр республики Жан Кастекс, глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и руководитель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвали физическую агрессию против президента неприемлемой.