Соревнования проходили в Узбекистане. В них участвовали 240 спортсменов из 38 стран. Россияне привезли домой 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Спортсмен из Владимирской области

Соревнования проходили в Узбекистане. В них участвовали 240 спортсменов из 38 стран. Россияне привезли домой 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Спортсмен из Владимирской области Мовсар Баймасханов завоевал титул Чемпиона мира в весовой категории 75 килограммов. На пути к финалу владимирский боец одержал три досрочные победы, а в финале в упорной борьбе одолел