Власти Владимирской области утвердили порядок обращения с бездомными животными.

Власти Владимирской области утвердили порядок обращения с бездомными животными.Документ гласит, что отловом и содержанием безнадзорных четвероногих на контрактной основе могут заниматься юрлица и ИП. В состав бригады должны входить два человека, который пошли инструктаж по технике безопасности.«Специалисты не должны состоять на учёте у психиатра или в наркологии, быть привиты от бешенства. В биографии должна отсутствовать статья за жестокое обращение с животными», - указано в нормативном акте.Ловить братьев наших меньших будут по заявках организаций и населения. Кошек и собак с ошейниками трогать запрещено.В департаменте ветеринарии подчёркивают, что основные принципы при работе с бесхозяйными животными – гуманность и отсутствие жестокого обращения.При этом организация отвечает за жизнь и здоровье новых питомцев. Отлов и выпуск на волю должен фиксироваться на видео.Перевозить животных в приюты можно только на оборудованных автомобилях со спецотсеками для животных разного пола, размера и возраста, защитой животных от непогоды и травм во время транспортировки. Клетки необходимо оборудовать подстилкой. Для собак до 20 кг она должна составлять не менее 0,6 квадратных метра, для кошек - не менее 0,3. При длительной перевозке запрещается оставлять животных без воды.Напомним, что в 2021 году на организацию мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев 32,3 млн рублей.В конце марта замгубернатора Александр Ремига во время пресс-конференции , что во Владимирской области планируют построить пять межмуниципальных приютов для . Предполагается, что они появятся во Владимире, в Коврове, Муроме, Вязниках и Александровском районе.