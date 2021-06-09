09.06.2021

2021-06-09 14:25:05

На Владимирскую область надвигается грозовой фронт с градом

Согласно данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца суток во Владимирской области ожидается гроза с дождём, в отдельных районах возможен град. Прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15-17 м/с.



Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. И угрожают нарушениеми в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.



Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями, предупреждает пресс-служба МЧС по Владимирской области.



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