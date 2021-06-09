В связи проведением международных соревнований по велоспорту «Пять колец Москвы» будет ограничено движение транспорта...

В связи проведением международных соревнований по велоспорту «Пять колец Москвы» будет ограничено движение транспорта:- 10 июня с 9.30 до 14.00 часов и 11 июня с 11.30 до 16.00 часов по Крылатской улице от пересечения с улицей Нижние Мневники до дома 15 строение 2 по Крылатской улице;- 12 июня с 11.00 до 16.00 часов деревни Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое;- 13 июня с 11.30 до 16.00 часов по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, Мичуринскому проспекту от улицы Косыгина до Университетского проспекта, Университетскому проспекту от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта в сторону Мичуринского проспекта с сохранением движения в сторону проспекта Вернадского и Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81