По предварительной версии, злоумышленники похитили с ограждения захоронения две декоративные секции с позолоченными элементами стоимостью 500 тысяч рублей...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району при участии сотрудников Частного охранного предприятия по охране Ваганьковского кладбища задержали мужчину, подозреваемого в хищении элементов ограждения одной из могил.По предварительной версии, злоумышленники похитили с ограждения захоронения две декоративные секции с позолоченными элементами стоимостью 500 тысяч рублей. Похищенное имущество они сбыли в одну из скупок, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.При повторной попытке хищения элементов ограждения с этого же захоронения сотрудники охраны и полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 43-летний москвич. Со слов задержанного, его сообщник демонтировал секцию декоративного ограждения, затем спрятал ее в условленном месте на кладбище, и при попытке забрать ее он был задержан. Похищенная секция декоративного ограждения стоимостью 75 тысяч рублей у него изъята.По данным фактам следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», а также частью 3 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастника задержанного фигуранта, а также к розыску ранее похищенных элементов ограждения захоронения. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60