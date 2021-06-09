При обследовании квартиры подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления запрещенных средств и веществ...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУНК МВД России и участковым уполномоченным ОМВД России по району Северное Измайлово ликвидировали притон для потребления наркотических средств на востоке столицы», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Полицейским поступила информация, что ранее судимый 35-летний житель столицы предоставляет свою квартиру наркозависимым лицам с целью совместного потребления наркотиков. В качестве вознаграждения за использование жилого помещения злоумышленник получал от гостей запрещенные средства и вещества.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. При обследовании его квартиры полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления запрещенных средств и веществ: стеклянные трубки и флаконы со следами нагара, а также шприцы с остатками веществ. Исследованием установлено, что в изъятой стеклянной трубке имеются остаточные следы наркотического средства – производного N-метилэфедрона.Ранее в разное время были задержаны наркозависимые лица, посещавшие квартиру подозреваемого. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию они находились в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств. В отношении задержанных граждан, посещавших квартиру подозреваемого, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».Дознанием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве