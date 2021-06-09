Инспекторы рассказали детям о том, как нужно себя вести с незнакомыми людьми на улице, предупредили, какая опасность может исходить от них, объяснили, почему не нужно гулять в позднее время суток...

Сотрудники полиции территориальных отделов посетили ЦССВ № 1 и ЦСПиД «Косино-Ухтомский» с профилактическими лекциями.В рамках Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «Защита» инспектор ГДН ОМВД России по району Вешняки г. Москве младший лейтенант полиции Наталья Силакова провела беседу с ребятами из Центра содействия семейному воспитанию № 1 в районе Вешняки. Инспектор ОДН ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы капитан полиции Юлия Шляхина посетила с профилактической лекцией Центр поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский».Основной задачей мероприятия является предупреждение преступных посягательств в отношении детей и выявление лиц, совершивших насильственные действия, в том числе родителей, законных представителей и иных членов их семей, а также принятие мер по защите законных интересов несовершеннолетних.Инспекторы рассказали детям о том, как нужно себя вести с незнакомыми людьми на улице, предупредили, какая опасность может исходить от незнакомцев. Кроме того, объяснили, почему не нужно сокращать дорогу по безлюдным и слабоосвещенным местам и гулять в позднее время суток.В ходе беседы с сотрудниками полиции дети вспомнили и другие меры безопасности, а именно не давать мобильный телефон незнакомым и малознакомым гражданам. Если есть возможность, денежные средства и телефон держать во внутренних карманах одежды, подальше держаться от сомнительных компаний, которые вызывающе себя ведут, быть внимательным и бдительным в местах большого скопления граждан.В конце лекций инспекторы напомнили юным слушателям о том, что любой гражданин, нуждающийся в помощи или заметивший что-то подозрительное, может обратиться в полицию по телефону «102», а с мобильного телефона «112».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73