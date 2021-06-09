Беременная женщина воспользовалась сервисом поиска попутчиков, но водитель не довез ее до места назначения, а бросил на трассе без вещей. Эта история произошла утром 6 июня на 298 километре

Беременная женщина воспользовалась сервисом поиска попутчиков, но водитель не довез ее до места назначения, а бросил на трассе без вещей. Эта история произошла утром 6 июня на 298 километре трассы М-7 возле Вязников. К мастеру дорожно-эксплуатационной службы автодороги Сергею Огудину обратилась беременная женщина с просьбой о помощи. Он рассказала, что ехала из Казани во Владимир