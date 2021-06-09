Бывший президент Украины рассказал на о своем вкладе в организацию встречи между президентами США и Украины, Джо Байденом и Владимиром Зеленским

Бывший президент Украины рассказал на о своем вкладе в организацию встречи между президентами США и Украины, Джо Байденом и Владимиром ЗеленскимБывший украинский лидер, а ныне глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что сделал все возможное, чтобы организовать встречу между президентами США и Украины. Теме встречи Порошенко посвятил отдельный пост на своей страничке в Facebook.Политик отметил, что для него важна позиция Белого дома, который перед саммитом в Женеве с участием президентов России и США заявил о "твердой и нерушимой" поддержке Украины. Он так же написал, что позитивно воспринял новость о предстоящих июльских переговорах Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.Петр Порошенко заявил, что сделал все возможное для организации встречи американского президента с украинским коллегой, потому что "стратегическое партнерство" между Украиной и Соединенными Штатами нуждаются в укреплении. Со слов экс-президента, данную тему он обсуждал неделю назад с американскими сенаторами.Кроме того, Порошенко подчеркнул, что его партия"Европейская солидарность"является проукраинской и демократической, поэтому готова поддерживать действующую власть по вопросам интеграции в Евросоюз и НАТО. Он пожелал удачи властям.Напомним, встреча Байдена и Зеленского была под угрозой после скандальной смены руководства в "Нафтогазе", однако лидеры двух стран созвонились 7 июня, в результате чего президент Украины получил приглашение в Вашингтон.