В ночь на 9 июня на первом этаже больницы имени Семашко в Рязани произошел пожар, передает . Очаг возгорания обнаружили в палате реанимации. По предварительным данным, загорелся аппарат ..

В ночь на 9 июня на первом этаже больницы имени Семашко в Рязани произошел пожар, передает . Очаг возгорания обнаружили в палате реанимации. По предварительным данным, загорелся аппарат искусственной вентиляции легких. В результате ЧП погибли трое человек. Число пострадавших достигло восьми. Последствия произошедшего сняли на видео.