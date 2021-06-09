На вызов выезжали от МЧС 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

В Собинке на пожаре в многоквартирном доме спасли 11 жителей.Вечером 8 июня в 21:36 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Собинке. В многоквартирном жилом доме на улице Гагарина загорелась квартира.На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли внутрь и потушили пожар на площади один квадратный метр. Сгорело имущество.Погибших и пострадавших нет. При помощи спасательных устройств эвакуировано и спасено 11 человек, среди которых были двое детей.На вызов выезжали от МЧС 5 единиц техники и 16 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.