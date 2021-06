Они не соответствуют заявленным функциям. Их использование повышает риск утечки персональных данных. Эксперты Роскачества выяснили, можно ли с помощью приложений узнать, кто посещал вашу ..

Они не соответствуют заявленным функциям. Их использование повышает риск утечки персональных данных.Эксперты Роскачества выяснили, можно ли с помощью приложений узнать, кто посещал вашу страницу «ВКонтакте». Все из 56 изученных программ, 40 на Android и 16 на iOS, провалили тестирование. Все приложения из серии «Мои гости в VK» вводят пользователей в заблуждение.Администрация «ВКонтакте» разъясняет, что приложений, которые могут дать информацию о гостях не существует. Функция не предусмотрена самой архитектурой соцсети, а ПО, которые якобы имеют такой функционал, подделывают результаты.Многие исследованные приложения обещали «поймать гостей» не только «ВКонтакте», но и в Instagram, Twitter, Facebook. Обещания оказались пустыми. В результате экспериментов 100% приложений не смогли определить и показать аккаунт, который переходил на тестовую страницу.Как сообщили в Роскачестве, основная опасность таких приложений – отсутствие гарантий конфиденциальности и вероятность списания денег со счёта. Интересно, что 10 из 56 приложений к моменту публикации исчезли из интернет-магазинов, а эксперты Роскачества установили, что у шести из них IP-логин не соответствовал реальному.Особое внимание специалисты уделили запросам приложения во время процедуры авторизации. Порядка 60% отправляли запросы в другие страны. К примеру - на турецкие серверы. Среди приложений с турецким происхождением- «Настоящие Гости ВК», «Мои гости – Активность на странице Вк», «Мои поклонники ВК», «Search on Android for Twitter», «MyTopFans for Twitter».«Допустим, вам надо открыть дверь в квартиру. В одном случае вы сами достаете ключи из кармана и вставляете их в замок, открывая дверь. В другом – вы даете их незнакомцу и тот открывает дверь по вашей просьбе. Но вы не знаете, что он сделает до того, как открыть дверь. Возможно, он сделает слепок ключей и использует их в последствии в своих целях», - пояснил, что происходит, если постороннее ПО проводит авторизацию не напрямую через сервер ВК, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.При этом условно бесплатными оказались 54 из 56 приложений. В «бесплатных» есть реклама, именно она позволяет их владельцам монетизировать свою деятельность. Она либо не отключается, либо отключается за деньги. В приложениях «Поиск скрытых друзей для ВК – Сыщик для Вконтакте» и «Кто смотрел мои фото ВК?» отмечены показы полноразмерных баннеров, на которые легко нажать случайно, что чревато переходом на фишинговый или иной вредоносный сайт.В двух приложениях платная подписка оказалась неочевидна. Пользователю один раз демонстрируется окно с оформлением и не говорится о будущих тратах. Это может привести к неожиданному списанию денежных средств.Если внимательно прочитать описание приложений, почти везде упоминается, что они не дают гарантии успеха, а лишь анализируют открытую информацию, которую передают серверы «ВКонтакте» через API.«Главный потенциальный риск – передача данных своей учётной записи на сторонний сервер. Это чревато потерей аккаунта. При этом, если пользователь применяет схожую связку «логин/пароль» на других ресурсах – под угрозой оказываются все учётные записи. Помните, что, авторизовываясь в неофициальных приложениях, вы сознательно передаёте информацию своей учетной записи сторонним лицам. Роскачество рекомендует не устанавливать эти приложения, а использовать официальные мобильные клиенты», - резюмировал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.