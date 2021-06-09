Из-за случайного конфликта шестилетней давности один его участник стал инвалидом, а другой отправился за решетку. Суд вынес приговор 29-летнему жителю Саратовской области, который одним

Из-за случайного конфликта шестилетней давности один его участник стал инвалидом, а другой отправился за решетку. Суд вынес приговор 29-летнему жителю Саратовской области, который одним ударом битой по голове сделал до конца жизни инвалидом 39-летнего жителя Республики Беларусь. Как установил суд, в ноябре 2015-го года двое мужчин поссорились у одного из баров Ковровского района. У более