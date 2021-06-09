Из-за случайного конфликта шестилетней давности один его участник стал инвалидом, а другой отправился за решетку. Суд вынес приговор 29-летнему жителю Саратовской области, который одним
<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2021-saratovca-kotoryj-udaril-bitoj-po-golove-belarusa-v-kovrovskom-bare-otpravili-v-koloniyu.html" target="_blank">Саратовца, который ударил битой по голове беларуса в ковровском баре, отправили в колонию</a> - Из-за случайного конфликта шестилетней давности один его участник стал инвалидом, а другой отправился за решетку. Суд вынес приговор 29-летнему жителю Саратовской области, который одним
[url=https://33live.ru/novosti/09-06-2021-saratovca-kotoryj-udaril-bitoj-po-golove-belarusa-v-kovrovskom-bare-otpravili-v-koloniyu.html]Саратовца, который ударил битой по голове беларуса в ковровском баре, отправили в колонию[/url] - Из-за случайного конфликта шестилетней давности один его участник стал инвалидом, а другой отправился за решетку. Суд вынес приговор 29-летнему жителю Саратовской области, который одним