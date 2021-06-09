В Коврове 29-летнего жителя Саратовской области приговорили к четырём годам колонии за В ноябре 2015 года между осуждённым и жителем союзного государства у одного из баров Ковровского района ..

В Коврове 29-летнего жителя Саратовской области приговорили к четырём годам колонии заВ ноябре 2015 года между осуждённым и жителем союзного государства у одного из баров Ковровского района произошел конфликт, в ходе которого агрессор достал из багажника машины биту и нанес ей удар по голове оппонента. Пострадавший очнулся лишь спустя 1,5 месяца в Гомельской областной клинической больнице.Саратовца решили не арестовывать, а отпустили на подписку о невыезде. Недолго думая, он сбежал в Испанию. В 2021 году беглеца задержали в одном из аэропортов Москвы.«Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.Добавим, что 39-летний потерпевший остался инвалидом и теперь не может самостоятельно передвигаться.Что касается его обидчика, то из Испании он отправится прямиком на нары – в исправительную колонию общего режима.