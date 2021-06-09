В Костроме состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого чествовали социальных работников региона. Из-за коронавируса 2020 год был сложным для социальной сферы. Соцработникам ..

В Костроме состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого чествовали социальных работников региона.Из-за коронавируса 2020 год был сложным для социальной сферы. Соцработникам приходилось работать в условиях ограничений. Девять домов-интернатов были переведены на вахтовый режим работы. Под круглосуточным присмотром находились почти две тысячи человек.«Хочу поблагодарить каждого сотрудника социальной службы. Многие из вас взяли на себя дополнительные обязательства по доставке продуктов питания одиноким пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Помощь получили более 5 тысяч костромичей», - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.В целом в Костромской области меры социальной поддержки получают более чем 180 тысяч человек. Это и пожилые люди, и дети-сироты.Костромская область является одним из лидеров по развитию системы долговременного ухода в рамках проекта «Старшее поколение», в которой участвуют все комплексные центры и дома-интернаты. Одно из наиболее эффективных направлений - поддержка семей, которые ухаживают за своими пожилыми родственниками.В городах и районах организованы пункты проката технических средств реабилитации и школы ухода. В Костроме создан первый дневной центр для людей с возрастными нарушениями.«Мы продолжим развитие данных направлений», - отметил в своём выступлении глава региона.Лучшим работникам социальной сферы Сергей Ситников вручил почётные грамоты и благодарственные письма администрации области.