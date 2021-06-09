Глава комитета Бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что ему понятно нежелание России субсидировать экономику Украины за счет транзита газа

Глава комитета Бундестаг по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что ему понятно нежелание России субсидировать экономику Украины за счет транзита газаНикто не останавливает транзит газа, но позиция России, которая не желает "кормить" Украину, то есть субсидировать в ее экономику, за счет оплаты транспортировки голубого топлива через ее территорию, понятна. Об этом заявил немецкий депутат Клаус Эрнст. По его словам, Евросоюз должен поддерживать Украину с помощью прямых выплат, а не косвенных платежей за транзит газа.Клаус Эрнст, который в Бундестаге возглавляет комитет, занимающийся экономическими и энергетическими вопросами, подчеркнул, что газопровод, проходящий по территории Украины, не перекрывается. Он будет использоваться в рамках договора, подписанного между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом сообщает ТАСС. По словам немецкого парламентария, за транзит газа взимаются определенные пошлины, которые в итоге оплачиваются из кармана обычного потребителя газа в Европе. Поэтому, считает депутат, Евросоюз, если хочет помочь Украине, то должен делать это, перечисляя прямые выплаты.Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на сессииПМЭФ, прокомментировал слова Владимира Зеленского, который ранее отметил, что Украина снабжает свою армию за счет газовых пошлин. Путин заявил, что Россия не обязана "всех кормить" и посоветовал украинскому коллеге вкладывать деньги в развитие экономики.