Ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости...

Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей.По имеющимся данным, ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие полагает, что разницу подозреваемый похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1 млрд рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В ходе обыска по месту жительства фигуранта сотрудниками полиции обнаружены и изъяты денежные средства в различной валюте, носители информации, а также документы, имеющие значение для уголовного дела.В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве