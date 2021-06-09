Фигурант тайком перевел с банковского счета родственника своей девушки 42 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру обратился 78-летний местный житель, сообщивший о пропаже с его банковского счета 42 000 рублей.В ходе проверки было установлено, что деньги переведены на счет, привязанный к банковской карте его внучки. Однако, по словам девушки, о денежных операциях она не знала и смс-уведомления о зачислении не видела.В дальнейшем было установлено, что доступ к карте мог получить 33-летний бывший молодой человек внучки потерпевшего. Сразу после пропажи денег мужчина исчез.Информация о произошедшем была передана во все наружные службы полиции, в том числе соседних регионов.6 июня сотрудники ППС УМВД России по городу Владимиру при патрулировании территории обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым по подозрению в совершении кражи денег.Фигурант был задержан и доставлен в отдел полиции.Подозреваемый сознался в содеянном, пояснив, что переводил деньги, когда приходил в гости, а смс сразу удялял. Как только он узнал, что потерпевший обратился в полицию, уехал из Владимирской области и проживал на территории разных регионов. После возвращения был задержан полицейскими.Похищенные деньги фигурант вернул потерпевшему.Следователями УМВД России по городу Владимиру в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).