Начались реставрационные работы Дома-музея Антона Павловича Чехова на Садовой-Кудринской улице Москвы

Начались реставрационные работы Дома-музея Антона Павловича Чехована Садовой-Кудринской улице МосквыРеставрационные работы старинного особняка по адресу Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2 уже начались, специалисты планируют завершить их к концу текущего года. После реставрации музей на первом этаже здания вновь распахнет свои двери перед посетителями, а на втором этаже откроется небольшая камерная сцена.В особняке располагается дом-музей Антона Павловича Чехова. Здесь великий русский писатель прожил вместе с семьей четыре года: с 1886 по 1890-й. Здесь же Чехов обрел вдохновение и завершил множество знаменитых трудов: пьесы "Леший", "Медведь", "Иванов", повести "Степь", "Огни" и другие.По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, планируется украсить фасад особняка архитектурно-художественной подсветкой. Важно отметить, что реставрационные работы проходят под контролем столичного Департамента культурного наследия, потому что здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства.Специалисты проведут реставрационные работы как внутри, так и снаружи здания. Они приведут в порядок фасады и карнизы, восстановят цоколь, крыльцо и парадную лестницу из белого камня, заменят водосточные трубы и отремонтируют кровлю. Внутри отреставрируют дубовый паркет и старинные печи. Изюминкой дома-музея станут обои, воссозданные по рисункам самого Чехова.Отметим, что знаменитый московский особняк с двумя флигелями был построен архитектором Василием Афанасьевым в 1874 году. В 1954 году, когда отмечалось 50-летие со дня смерти Чехова, в здании открылся дом-музей писателя.