Полицейские напоминают об опасности управления транспортом в нетрезвом состоянии.

В начале мая инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль под управлением 32-летнего местного жителя. Внешне водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты проведенного освидетельствования подтвердили предположения полицейских.Автолюбителя отстранили от управления транспортом.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.Факт повторного управления автомобилем водителем, употребившим спиртное, пресекли сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский». 61-летний ковровчанин, привлекавшийся к административной ответственности, вновь сел за руль, употребив спиртное, что было подтверждено освидетельствованием.Дознавателями в отношении водителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.За прошедшие сутки на территории региона полицейскими выявлено 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что автомобиль является источником повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкоголь, не должен садиться за руль транспортного средства!Любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.