Трое судебных приставов прибыли к хозяину частного дома в Адлере по поводу решения о предстоящем сносе строения. Мужчина открыл по ним огонь, передает телеканал . В результате двое судебных ..

Трое судебных приставов прибыли к хозяину частного дома в Адлере по поводу решения о предстоящем сносе строения. Мужчина открыл по ним огонь, передает телеканал "". В результате двое судебных приставов были застрелены. Третьему удалось спастись. Стрелок задержан.