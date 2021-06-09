Трое судебных приставов прибыли к хозяину частного дома в Адлере по поводу решения о предстоящем сносе строения. Мужчина открыл по ним огонь, передает телеканал . В результате двое судебных ..
<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2021-v-adlere-zastrelili-dvux-sudebnyx-pristavov.html" target="_blank">В Адлере застрелили двух судебных приставов</a> - Трое судебных приставов прибыли к хозяину частного дома в Адлере по поводу решения о предстоящем сносе строения. Мужчина открыл по ним огонь, передает телеканал . В результате двое судебных ..
[url=https://33live.ru/novosti/09-06-2021-v-adlere-zastrelili-dvux-sudebnyx-pristavov.html]В Адлере застрелили двух судебных приставов[/url] - Трое судебных приставов прибыли к хозяину частного дома в Адлере по поводу решения о предстоящем сносе строения. Мужчина открыл по ним огонь, передает телеканал . В результате двое судебных ..