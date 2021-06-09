Ребенок получил тяжелые травмы. Нерадивую мать обвиняют в уголовном преступлении – умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему. Как считает следствие, ночью мать не смогла

Ребенок получил тяжелые травмы. Нерадивую мать обвиняют в уголовном преступлении – умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему. Как считает следствие, ночью мать не смогла успокоить своего плачущего грудного ребенка, это вызвало у нее раздражение, агрессию и неприязнь. В итоге женщина попросту избила младенца руками по голове и телу. Малышу был причинен тяжкий вред здоровью. На