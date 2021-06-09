Сотрудники МЧС и ведомственная пожарная охрана «Завода имени Дегтярёва» ликвидировали пожар в общежитии Ковровской технологической академии. По прибытии пожарные установили, что в

Сотрудники МЧС и ведомственная пожарная охрана «Завода имени Дегтярёва» ликвидировали пожар в общежитии Ковровской технологической академии. По прибытии пожарные установили, что в комнате на 3 этаже горит мебель и имущество. Площадь возгорания – 10 кв. м. Огнеборцы не дали огню распространиться на соседние помещения, ликвидировав пожар за считанные минуты. На момент происшествия в комнате никого