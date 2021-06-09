Установленные возле дома №20 на Пушкинской улице в центре Санкт-Петербурга камеры наружного наблюдения сняли на видео момент опасного инцидента. На записи видно, как женщине, идущей ..

Установленные возле дома №20 на Пушкинской улице в центре Санкт-Петербурга камеры наружного наблюдения сняли на видео момент опасного инцидента. На записи видно, как женщине, идущей вместе с другими прохожими по тротуару, на голову падает кусок лепнины со стены здания, передает сайт . Пострадавшей потребовалась помощь врачей.