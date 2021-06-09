В ходе обследования квартиры задержанного на улице Корнейчука обнаружено и изъято 57 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО задержали гражданина по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.По предварительной информации, злоумышленник намеревался сбыть крупную партию наркотика посредством организации тайников-закладок.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 43-летний ранее судимый житель столицы. В ходе обследования квартиры задержанного на улице Корнейчука обнаружено и изъято 57 свертков с веществом неизвестного происхождения, а также электронные весы, фрагмент фольгированной бумаги и предметы с остатками вещества. Согласно результатам исследования изъятый материал является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 58 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Бибирево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29