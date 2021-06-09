09.06.2021

2021-06-09 19:05:04

Владимирский Союз женщин: 17 лет работы

Во Владимире не прекращает работу общественная организация "Союз женщин". В эфире радио Маяк побывала председатель союза Галина Карташова. Кому готов помочь центр и как помочь ему? Какую роль выполняет общественная организация с 17-летним стажем, - об этом прямо сейчас.