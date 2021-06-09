Об этом сообщили в Белом доме.

В администрации Владимирской области обсуждение состояния сферы пассажирских перевозок на территории региона. Чиновники пришли к выводу, что отрасль нужно реформировать.«Ни область, ни города и района не могут обеспечить высокие стандарты пассажироперевозок. По итогам широкого обсуждения нам предстоит принять взвешенное, возможно, нестандартное решение», – подчеркнул замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко.Среди вариантов решения проблемы – создание регоператора при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ.«Ещё одна версия развития событий – передача государственных автотранспортных предприятий с регионального на муниципальный уровень», - добавили в пресс-службе обладминистрации.Вице-губернатор заявил о намерении рекомендовать Владимиру Сипягину направить официальное обращение в ВЭБ.РФ о возможности участия 33-региона в программе модернизации сферы.«Решено создать рабочую группу, в которую кроме чиновников войдут общественники, депутаты и предприниматели. Она будет рассматривать модели реформирования отрасли», - подвели итоги заседания в Белом доме.