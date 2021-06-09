В МЧС снова предупреждают о скорой грозе. Тучи сгущаются, впереди гроза. В тревожном ведомстве предупреждают: во второй половине 9 июня ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен

В МЧС снова предупреждают о скорой грозе. Тучи сгущаются, впереди гроза. В тревожном ведомстве предупреждают: во второй половине 9 июня ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен град. По прогнозам усилится северо-восточный ветер до 17 метров в секунду. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на