Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась. Власти столицы пообещали новые проверки в общественных местах.

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась. Власти столицы пообещали новые проверки в общественных местах.В оперативном штабе по мониторингу обстановки рассказали, что за минувшие сутки в городе выявили 4 124 новых случая заражения. Это максимальный показатель с 16 января, когда в Москве зафиксировали 4 674 больных.В этой связи власти города решили ужесточить контроль за ношением средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в общественных местах – в метро, автобусах и других видах транспорта, торговых и развлекательных центрах и т.п.Всех, кто нарушит масочно-перчаточный режим, ждет крупный штраф. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков напомнил, что его размер составляет от четырех до пяти тысяч рублей.Материал дополняется.