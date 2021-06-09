Прощание состоится 11 июня в 12.00 в Вознесенской церкви.

Во Владимире 8 июня на 55-ом году жизни скончался музыкант-барабанщик, создатеь фолк-бэнда «Колокол» Олег Васильев.Буквально завтра, 10 июня, должен был состоятся долгожданный концерт группы, но теперь он будет отменён.Напомним, что в 2018 году Олега сбила машина. Он целый месяц провёл в коме. Однако после реабилитации смог вновь двигаться и ходить.Его уход – удар и невосполнимая потеря для друзей и коллег музыканта.Редакция «АиФ Владимир» приносит искренние соболезнования родным и близким. Вечная ему память.Прощание состоится 11 июня в 12.00 в Вознесенской церкви.