В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта».

Во Владимире внук похитил с банковской карты своей бабушки более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В начале июня текщего года в дежурную часть отдела полиции № 3 обратилась 66-летняя женщина, сообщившая, которая сообщила об исчезновении указанной суммы со своего счёта.В ходе оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий выяснилось, что списания происходили в период с января по май. По подозрению в причастности к краже денег задержали 18-летнего внука заявительницы.«Подозреваемый узнал реквизиты, установил на мобильный телефон приложение и переводил деньги себе. Смс-уведомления о денежных операциях с телефона потерпевшей подросток удалял, когда приходил в гости», - уточнили в полиции.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта».