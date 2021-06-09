Выдано 16 предписаний об устранении нарушений.

В мае чиновники администрации Владимирской области проверили содержание контейнерных площадок в регионе. В ходе рейдов выявлены массовые нарушения.«В адрес местных властей направлены представления об их устранении. Возбуждено 13 административных дел и выдано 16 предписаний», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе Белого дома.На площадках отсутствовало твёрдое основание, ограждения и навесы, складировался крупногабаритный мусор, мебель, резина, покрышки.«Места сбора КГМ не оборудованы практически во всех городах и районах. В Коврове, Вязниковском и Гороховецком районах вывоз крупногабаритного мусора осуществляется только по заявкам управляющих компаний в течение пяти суток. Особенно напряжённая ситуация в Гороховецком районе, где органы местного самоуправления всю ответственность переложили на регоператора. При этом ёмкости располагаются на муниципальной территории. Мер к их переносу на придомовые - не принимается, разъяснительная работа - не проводится. Отметим, что в Александрове места сбора отходов также находятся в антисанитарном состоянии», - подвели итоги мониторинга в обладминистрации.Контейнеры, расположенные в садовых товариществах и ГСК, также зачастую переполнены и содержатся неподобающим образом.«Контрольно-надзорные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем», - резюмировали в обладминистрации.