Ростехнадзор выявил на свалке более 20 нарушений.

По результатам внеплановой проверки мусорного полигона в деревне Марьинка Камешковского района Ростехнадзор выявил свыше 20 нарушений. Об этом наши коллеги из Зебра ТВ.Мониторинг проводился в январе-феврале 2021 года. Перечислим часть выводов, к которым пришло ведомство.«С марта 2008 расширение Марьинского полигона ведётся без официального разрешения. Один из котлованов эксплуатируется без противофильтрационного экрана. Отсутствует заключение государственной экологической экспертизы о безопасности объекта для окружающей среды», - гласит отчёт специалистов.Также проверяющие не нашли на полигоне ТБО канализации и водонапорной башни, открытую и закрытую автостоянки, механическую мастерскую, хозяйственный склад, дизельный генератор и пожарный гидрант.Выявленные нарушения компания «СпецТехАвто» должна была устранить до 14 мая. Приведена ли свалка в порядок пока неизвестно.