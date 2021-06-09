Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 980 человек.

Во Владимирской области на 9 июня подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 горожан. Ещё 5 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском и Гусь-Хрустальном, по 4 - в Александровском и Петушинском районах.По 3 пациента с ковидом прибавилось в Ковровском, Кольчугинском, Камешковском и Вязниковском районах. По 2 инфицированных выявлено в Меленковском, Киржачском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему - в Юрьев-Польском, Собинском, Судогодском и Гороховецком районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 980 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7756 случаев во Владимире, 4112 - в Гусь-Хрустальном районе, 3734 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.