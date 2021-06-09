09.06.2021

2021-06-09 11:05:04

Во Владимирской области выявлены десятки нарушений в содержании контейнерных площадок

В весенний период участились жалобы граждан на то, что контейнерные площадки заполнены порубочным материалом и древесно-кустарниковыми остатками, а также крупногабаритным мусором, который не вывозится в течение длительного времени, а сами площадки не содержатся в надлежащем состоянии.



В ходе рейдов в адрес ряда органов местного самоуправления, ответственных за оборудование и содержание контейнерных площадок, направлены представления об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, а также возбуждено 13 административных дел и выдано 16 предписаний об устранении нарушений. Этот вопрос находится на контроле инспекции административно-технического надзора, сообщила пресс-служба обладминистрации.



Среди наиболее часто встречающихся нарушений в содержании контейнерных площадок отмечены отсутствие твёрдого водонепроницаемого покрытия, ограждений и навесов, складирование на площадках крупногабаритного мусора (мебель), отходов из резины или с высоким содержанием резины (покрышки), а также переполнение контейнеров.



Площадки для сбора и временного складирования крупногабаритного мусора (КГМ) практически не оборудованы во всех муниципалитетах, а установка бункеров-накопителей (лодок) для сбора крупногабаритных отходов имеет единичный характер. Лучше эта работа организована в Муроме, Меленках и Селивановском районе, где навалов мусора не выявлено, а в местах сбора КГМ установлены контейнеры-лодки.



В Коврове, Вязниковском и Гороховецком районах вывоз крупногабаритного мусора осуществляется по заявкам управляющих организаций в течение 5 дней с даты их подачи. Однако, накопление КГМ и его несвоевременный вывоз негативно влияет на внешний вид городов и посёлков, ведёт к антисанитарии. Особенно напряжённая обстановка в Гороховецком районе, где органы местного самоуправления всю ответственность за сбор и вывоз крупногабаритных отходов возлагают на регионального оператора. Сами же контейнерные площадки располагаются на муниципальной территории, мер к их переносу на придомовые территории администрациями не принимается, разъяснительная работа с населением не проводится, что и привело к загрязнению территории общего пользования около контейнерных площадок.



Также сотрудниками инспекции отмечено, что крайне неблагоприятная обстановка наблюдается и в Александрове. Несмотря на то, что мусор из контейнеров вывозится регулярно, сами контейнерные площадки длительное время никем не убираются, а территории, прилегающие к ряду площадок, содержатся в антисанитарном, замусоренном состоянии. Из-за этого вокруг контейнерных площадок образовались стихийные свалки и навалы бытового и крупногабаритного мусора.



Были также проверены площадки, расположенные на территориях садовых некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов, и результаты проверки показали, что в большинстве случаев они переполнены отходами и содержатся в антисанитарном состоянии. Вывоз крупногабаритных отходов с них осуществляется по заявкам председателей СНТ и ГСК. После проведения предупредительно-профилактических бесед эти нарушения были устранены. В тех случаях, когда правонарушения своевременно не устранялись, применялись меры административного воздействия. Так, по факту образования навалов твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, замусоренности территории, прилегающей к контейнерной площадке СНТ «Вишенка», возбуждено административное производство в отношении этого юрлица.



Контрольно-надзорные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.