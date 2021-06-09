Более 88 тысяч жителей региона проголосовали на платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая за понравившиеся проекты.

В 2021 году во Владимирской области за счёт федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 160 объектов − 44 общественных пространства и 116 придомовых территорий. На эти цели выделено 488 млн рублей.Более 88 тысяч жителей региона проголосовали на платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая за понравившиеся проекты. Наибольшую активность проявили жители Мурома, Коврова и Гусь-Хрустального.«В Александрове приведут в порядок парк «Сосенка», в Вязниках – детский парк на Благовещенской, в Муроме – набережную Оки, в Коврове – сквер по улице Комсомольской и «Сквер культуры», в Юрьеве-Польском – набережную Колокши в исторической части города. Во Владимире победил первый вариант благоустройства парка «Добросельский», - озвучила итоги голосования директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.Губернатор Владимир Сипягин, принимавший участие в подведении итогов, отметил, что необходимо усилить контроль за качеством проводимых работ.