По итогам совместных военных учений Silver Saber-2021 в НАТО негативно оценили боеготовность украинских солдат

По итогам совместных военных учений "Silver Saber-2021" в НАТО негативно оценили боеготовность украинских солдатПредставители военно-политического альянса заявили о низкой боевой готовности Сил спецопераций ВСУ, которые демонстрировали боевую выучку во время учений совместно с военнослужащими НАТО. В итоге вооруженные силы Украины провалили учения. Анализ ситуации представил Telegram-канал "Военный обозреватель".Во время учений "Silver Saber", которые проходили в Житомирской области Украины, инструкторы НАТО отобрали около 50 солдат ВСУ из сил спецопераций для контрольной проверки боевой готовности. В НАТО негативно оценили знания солдат в части военных уставов и тактических знаков. Подчеркивается, что украинские военнослужащие практически не знают иностранные языки, в частности, английский.Однако, не вся вина за результат лежит на солдатах Незалежной. В ходе служебной проверки удалось выяснить, что к подобному результату привело, в том числе, халатное отношение к службе. Ответственность возложили на канадских инструкторов НАТО, которые занимались обучением спецназа ВСУ.Кроме того, проваленные военные учения раскрыли еще одну проблему. Было заявлено о "высоком оттоке" украинских военнослужащих, которые уже прошли подготовку, соответствующую стандартам НАТО. В результате армия пополнятся молодыми специалистами, которым вновь требуется обучение.