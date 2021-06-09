ВТБ Лизинг предлагает специальные условия по приобретению автомобилей Volkswagen Crafter различных модификаций. Предложение действует до 30 июня 2021 г. и распространяется на модели Crafter 50 L5H3 и Crafter 50 ..

ВТБ Лизинг предлагает специальные условия по приобретению автомобилей Volkswagen Crafter различных модификаций. Предложение действует до 30 июня 2021 г. и распространяется на модели Crafter 50 L5H3 и Crafter 50 L4H3 c двигателем TDI 80кВт 2020 года выпуска.При приобретении Volkswagen Crafter 50 L5H3 в лизинг выгода от рекомендованной розничной цены составит 16,5%. При авансе 35% и сроке договора три года ежемесячный платеж будет равняться 58 000 рублей без переплат за лизинг. Благодаря финансовой аренде клиент дополнительно сэкономит более 1 000 000 рублей за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и снижения налога на прибыль. Если юридическое лицо сдаст собственную машину Volkswagen в трейд-ин, то получит дополнительную скидку до 150 000 рублей в зависимости от типа сдаваемого автомобиля*.Версия Crafter с цельнометаллическим кузовом отличается рекордной для класса вместительностью и самой продвинутой системой крепления грузов, в том числе и под крышей. Машина подготовлена для последующей установки полок, стеллажей и шкафов для перевозки грузов. Проём боковой сдвижной двери имеет ширину 1311 мм, а расстояние от пола до потолка достигает 12196 мм, что позволяет комфортно загружать и разгружать грузы. Из основных характеристик Volkswagen Crafter производитель выделяет его практичность и экономичность в использовании.*- Расчеты приведены для Volkswagen Crafter 50 L5H3 (ручная 6-ступенчатая коробка передач, задний привод, 2020 года выпуска) с рекомендованной розничной стоимостью 3 290 500 рублей. Аванс 35%, ежемесячный платеж 58 000 руб., срок лизинга 36 месяцев, удорожание 0%, выкупной платеж 10%. Экономия на налогах более 1 000 000 рублей доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН). Скидка до 150 000 рублей по программе Trade-in.