ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard запускают новую клубную карту Mastercard Sphere для привилегированных клиентов банка. Соглашение в рамках ПМЭФ-2021 подписали старший вице-президент, ..

ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard запускают новую клубную карту Mastercard Sphere для привилегированных клиентов банка. Соглашение в рамках ПМЭФ-2021 подписали старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер и глава Mastercard в России Алексей Малиновский.Продолжая многолетнее партнерство, ВТБ и Mastercard будут работать над созданием совместной клубной концепции Mastercard Sphere для привилегированных клиентов Private Banking ВТБ. Клуб объединит держателей карт самого высокого сегмента и откроет доступ к мероприятиям и уникальным привилегиям партнеров платежной системы и банка в сфере бизнеса, культуры, стиля жизни и персонального развития.Доступ к этим предложениям будет возможен только через мобильное приложение VTB Private Banking Club, где будет размещаться афиша клубных мероприятий.«Mastercard предоставляет специальные привилегии и впечатления для держателей премиальных карт. Во всем мире, в том числе и в России, клиенты ценят эксклюзивность, комфорт, качественный сервис и бесценные моменты, которые мы совместно с партнерами создаем специально для них. В развитие нашего многолетнего сотрудничества с банком ВТБ мы рады анонсировать работу над новым совместным проектом», — прокомментировал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.«Профессиональная экспертиза, персональные предложения и уникальные lifestyle-решения стали конкурентными преимуществами private banking, которые помогают сэкономить самое ценное – время наших клиентов. ВТБ нацелен оставаться лидером в обслуживании состоятельного сегмента. Уже сегодня компетенциями банка руководствуются свыше 26 тысяч привилегированных клиентов, доверивших нам 2,8 трлн рублей. Поэтому новое предложение Sphere, как совместный продукт с не менее сильным брендом Mastercard, позволит нам еще внимательнее относиться к потребностям VIP-сегмента, который получит эксклюзивный доступ к клубным мероприятиям и привилегиям широкой сети партнеров Mastercard», - добавил Дмитрий Брейтенбихер, руководитель ВТБ Private Banking.