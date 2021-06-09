От преступной деятельности злоумышленников пострадали 234 юридических и физических лица на территории Российской Федерации. Размер причиненного ущерба составил более 51 млн рублей...

«Бабушкинским районным судом г. Москвы признаны виновными 23 участника преступного сообщества, обвиняемые в мошеннических действиях в отношении граждан», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как сообщалось ранее, злоумышленники размещали в сети Интернет заведомо ложную информацию о продаже продуктов питания и автомобильных шин, не имея намерения и реальной возможности реализовать заявленные к продаже товары. Предлагая продукцию стоимостью на порядок ниже, чем остальные участники рынка, фигуранты требовали предоплату в среднем около 100 тысяч рублей, получив которую, переставали выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Пензенской, Мурманской и Калужской областях задержали подозреваемых.Следственной частью Следственного управления УВД по СЗАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных статьями 159 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.От преступной деятельности злоумышленников пострадали 234 юридических и физических лица на территории Российской Федерации. Размер причиненного ущерба составил более 51 млн рублей.В феврале 2020 года материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были направлены в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.В настоящее время все подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Организаторы преступного сообщества приговорены к лишению свободы на срок 11 и 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Восемь членов сообщества в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности осуждены на срок от 5 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще 13 соучастников приговорены к 5 и 6 годам условно.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56