Напомним, что мандат освободился из-за смерти 37-летнего Ивана Люткова, который ушёл из жизни в конце мая.

Отец члена СовФеда РФ Александра Пронюшкина - 56-летний Юрий Пронюшкин станет новым депутатом Заксобрания Владимирской области. За его кандидатуру на координационном совете ВРОО ЛДПР проголосовали все участники заседания.Юрий Пронюшкин окончил Владимирский политехнический институт. Работает инженером по эксплуатации в компании «Агроторг». В 2018 году он баллотировался во владимирский парламент в составе территориальной группы в 11-ом одномандатном округе. В 2019 году избран депутатом Муромского районного совета.Напомним, что мандат освободился из-за смерти 37-летнего Ивана Люткова, который из жизни в конце мая.