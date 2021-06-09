Напомним, что мандат освободился из-за смерти 37-летнего Ивана Люткова, который ушёл из жизни в конце мая.
Отец члена СовФеда РФ Александра Пронюшкина - 56-летний Юрий Пронюшкин станет новым депутатом Заксобрания Владимирской области. За его кандидатуру на координационном совете ВРОО ЛДПР проголосовали все участники заседания.
Юрий Пронюшкин окончил Владимирский политехнический институт. Работает инженером по эксплуатации в компании «Агроторг». В 2018 году он баллотировался во владимирский парламент в составе территориальной группы в 11-ом одномандатном округе. В 2019 году избран депутатом Муромского районного совета.
Напомним, что мандат освободился из-за смерти 37-летнего Ивана Люткова, который из жизни в конце мая.