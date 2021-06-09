На свет появились 2347 малышей.

С января по март 2021 года во Владимирской области умерли 6573 человека. На свет появились 2347 малышей. В результате смертность превысила рождаемость в 2,8 раза.Как сообщает Владимирстат, с 5,2 в 2020 году до 7,6 в текущем вырос коэффициент детской смертности.При этом количество новорождённых увеличилось на 0,8%, а умерших − на 23,2%.В свою очередь, миграционный прирост сменился убылью. За первый квартал из области уехали 6257 человек, приехали – 5661. Интересно, что по сравнению с прошлым годом выросло количество граждан СНГ, переезжающих в 33-ий регион. Чаще других в область приезжают из Таджикистана, Узбекистана и Молдовы. При чем среди беларусов наблюдается обратный эффект – они чаще уезжают, чем стремятся осесть на вдадимирской земле.